義大利能源和煉油公司埃尼(Eni)集團在周一表示，公司已經準備對核融合計畫加大投資，認為核融合在潔淨電力生產的競賽中將成為關鍵性遊戲規則改變者，為城市和工業提供無限的電力。

作為起始投資人，埃尼集團早在2018年注資5000萬美元，成為CFS(Commonwealth Fusion System)的最大單一股東。CFS是由麻省理工學院成立的公司，希望能透過像太陽一樣的高溫來進行核子融合，以進一步產生能源。

埃尼的核融合計畫主管Francesca Ferrazza說，CFS正處於新一輪的融資活動，埃尼正在密切注意事態發展，對核融合感到非常有興趣，並打算成立業務單位。

埃尼正在與投資人進行磋商，希望盡量籌措更多資金，並在2025年建立一座能產生更多能源的反應爐。

隨著世界各國政府加大對抗氣候變遷的力度，例如埃尼等能源公司已經啟動了從化石燃料轉向潔淨能源的轉型策略。

核融合一度被視為是科幻小說，但目前正吸引著大型能源公司的注意。挪威國家石油(Equinor)今年加入了CFS公司，能源巨擘雪佛龍(Chevron)也投資了西雅圖的核融合新創Zap能源。

CFS計畫在2030年初，其首家商業化工廠將開始對電網輸送電力。該首座核電廠將建立在美國波士頓市附近，造價可能高達30億美元。