正德(2641)董事會日前通過訂造二艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於3100萬美元，今天正式與日本大商社簽訂合約在日本知名船廠建造新船，預計2023年交船。此外，正德11月董事會再通過新造船計畫，預計以不高於6500萬美元建造兩艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40000 DWT），累計正德今年共有6艘新造節能環保船訂單。正德今年前三季稅後盈餘2.17億元，年增178％，EPS為1.35元，由於海上運輸需求持續升溫，第四季運價仍有向上的空間，正德樂觀看待2022年。

船隊規畫方面，正德指出，今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，第四季將有一艘現有船加入船隊，及10月處分一艘舊船，截至年底正德船隊達到18艘，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。預計自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

英國航運諮詢機構Drewry預計，幹散貨市場將長期保持強勢。Drewry首席散運分析師Rahul Sharan表示，假設全球經濟持續復甦到2022年，且中澳之間貿易摩擦仍然存在，2020～2026年全球幹散貨航運市場複合年需求增長率估計將達3.8％，而船隊增長率則為2.6％。

從供給面看，2023年起國際海事組織（IMO）新規將強制降低船舶航速，並阻止使用非環保類發動機，而截至今年9月底全球散貨船船隊中有61％不符合環保要求，約10％的散貨船船齡超過25年，在這種形勢下，目前的運價水準很有可能將保持下去。海運市況已處在結構性轉變，環保節能減碳政策上路會抵消新船下水的供給量。不過，市場也存在一些不確定因素，如大陸支持廢鋼使用、新的鐵礦石生產政策、綠色能源轉型行動等，但長期來看市場運價走勢仍會回歸基本的供需關係，好望角型船未來三年交付量很少，扣除拆船運力幾乎沒有增長，船舶供給有限的情況下，市場已經回不去供過於求的低運價時代。

多數航商預測，海運供應鏈於明年仍維持吃緊，根據Alphaliner預估，2022年運力供給增長3.5％，需求增長4％；就算運價有機會回落，但一定是維持於高檔，進一步刺激客戶出貨需求，價跌量增，對於海運市場而言反而是欣欣向榮。