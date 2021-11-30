如何快速檢測農地土壤狀況？中興大學農資學院教授申雍、賴鴻裕及吳靖宙團隊，成功研發「快速檢測磷酸根離子選擇性感測晶片」，可扮演「土地醫師」的角色，輔導農民配合智慧措施栽種、減少土地負擔，獲科技部主辦的第五屆未來科技獎。

傳統農民栽種作物、管理農地，都是藉由看看作物生長情況、聞聞味道等經驗傳承的法則判定，卻常必須等作物生病了才會發現，而隨著智慧農業時代來臨，農業種植將更有效率。興大農資學院結合遙測、晶片檢測及微生物分析，透過「快速檢測磷酸根之離子選擇性感測晶片」檢測，只要20分鐘就能確認土壤問題。

興大農資學院前副院長、土環系教授申雍表示，此晶片檢測技術目前已與南投名間的茶園進行產學合作，透過針對田間「物理、化學及生物性質」使用的可攜式檢測設備及技術，配合標準實驗室數據分析，有助於達到「精準農業」目標。

研究團隊強調，藉由此裝置可快速發現田間作物生長不好的原因，究竟是水太多？土壤過度壓實？或是化學肥料使用過度、配方錯誤？以合作的茶園情況為例，一開始使用晶片檢測即發現茶園澆灌系統的設置，使得根系橫向生長無法深根，透過了解作物出問題的主要原因並做改變，可幫助提升茶葉產量、穩定品質。

同樣奪下今年未來科技獎的，還有興大森林系副教授陳奕君研發的「智慧型纖維素水膠在農業上之應用」。陳奕君表示，不論是廢紙回收或路邊的雜草，都能成為「可再生性材料纖維素衍生物」的材料，並經添加鉀鹽後變為膠狀，不但可幫助農業土壤保水，其原料最終回歸到土壤中，相較其他保水劑也更環保。