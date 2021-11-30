菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）欽點的接班人克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）今天宣布退出2022年總統大選，他說，現在「還不是時候」。

杜特蒂親近幕僚、參議員克里斯多福．吳趕在11月15日截止日前2天登記參選總統，先前他登記參選副總統。

克里斯多福．吳突然退選，讓覬覦接替杜特蒂的候選人名單隨之縮小。杜特蒂依憲法規定不能連任，但他已登記參選參議員。

克里斯多福．吳告訴記者：「我的家人也不希望我選，所以我認為，還不是時候。」

克里斯多福．吳說，決定退選，也是希望不對杜特蒂帶來「更多問題」。他說，他愛杜特蒂，「不只視他如父」。

「我仍效忠杜特蒂，我承諾會永遠追隨他。」

「過去幾天我了解到，我內心的想法和我的行為背道而馳。」

法新社報導，多數分析家認為克里斯多福．吳明年5月大選勝算不大，但他是最可能讓杜特蒂免於在菲律賓遭到刑事指控，以及因為致命毒品戰爭遭國際刑事法院（International Criminal Court）調查的人。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101130