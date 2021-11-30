蔡英文總統今天上午前往台北市立第二殯儀館出席外交部駐泰國前大使李應元告別式致祭，並親頒褒揚令，表彰李前大使對台灣民主及外交的卓越貢獻。

總統府表示，蔡英文總統在告別式中，首先頒發褒揚令，由李前大使遺孀黃月桂代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花，並行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

總統褒揚令全文為：

外交部駐泰國前大使李應元，亮達朗潤，瑋器敏周。少歲卒業國立臺灣大學公共衛生學系研究所，旋負笈遊美，獲哈佛大學醫療管理碩士暨北卡羅萊納大學醫療經濟學博士學位，淬琢記聞，囊錐露穎。遄返歷任四屆立法委員、行政院秘書長、雲林縣副縣長等職，審謀部會政策調處，體現地方民意需求，適時應務，洞若觀火。於掌執勞工委員會暨環境保護署任內，打造「快樂勞動、循環經濟」願景，催生「臺灣勞工」刊物，力促勞動權益保障；嚴明職場安全維護，構築風險管理機制，復倡提資源永續利用，加速空氣品質改善；張拓綠色循環概念，踐履無塑海洋目標，折衝運箸，宵衣旰食；謨深慮遠，胸臆自出。尤以出使美國副代表暨駐節泰國期間，厚植臺美互信基礎，支持參與國際組織；協成對臺重大軍售，確守兩岸武備平衡，嗣強化臺泰醫衛交流，集結朝野友我能量；推升雙邊經貿關係，悉心商情媒合措置，壇坫馳騁，榮邦睦誼，爰有「天生的外交官」令譽揚聲。詎意鴻猷迭展，迺以茂年驟逝，悼惜曷勝，應予明令褒揚，用彰俊彥，而表遺徽。