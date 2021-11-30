本季NBA場上出現許多火爆場景，這也讓人不禁回憶起過去的許多衝突，昨天在湖人主場迎戰活塞的比賽中，場邊出現兩位熟悉的身影，他們是前最佳防守球員世界和平(Metta World Peace)和華勒斯(Ben Wallace)，而兩人在過去可是有著深仇大恨！

昨天世界和平在推特發出與華勒斯手勾手亮相湖人主場的合照，完全不像是過去曾出過嚴重衝突的死敵，世界和平配文寫說：「我們能擊敗任何組合，我們統治了00年代的防守，不接受任何反駁。」確實他們的防守功力，以及在場上兇悍的態度都令人畏懼。

在2004年11月活塞與溜馬的比賽中出現火爆衝突，這又被外界稱為「奧本山宮殿事件」，當時華勒斯在末節切入上籃，一旁的世界和平強硬破壞掉他的出手，華勒斯火大怒推回去。事後世界和平談及這次防守說：「我的職業態度不允許自己在任何時候放水」。

雖然如此他的動作立刻引起對方不滿，在華勒斯推回去時雙方戰爭一觸即發，接著雙方還沒有完全失控，世界和平則躺在計分台裝沒事，誰知此時活塞主場球迷扔了一瓶飲料到世界和平身上，讓一切完全失控，他的理智線徹底斷掉，就像發了瘋似的大暴走。

他接著衝進觀眾席與球迷爆發衝突，隨後溜馬隊友史蒂芬傑克生(Stephen Jackson)也加入混戰，然後接著發生的事大家都知道了，NBA在這一天留下最難以抹去的汙點，隨後聯盟大規模懲處參與衝突成員，世界和平被全面禁止參加接下來的例行賽和季後賽，傑克生被判禁賽30場。

Today is the 15-year anniversary of the Malice at the Palace.



The Pacers and Pistons fight featured Ron Artest, Stephen Jackson, and Ben Wallace. pic.twitter.com/6FU6525uws — Brad Galli (@BradGalli) November 19, 2019

也出拳的小歐尼爾(Jermaine O'Neal)被判15場禁賽，華勒斯則被判6場，並還有5名活塞球員遭禁賽，但場次都不多。事到如今已過去17年，曾叫阿泰斯特(Ron Artest)的世界和平改了名字退出聯盟，華勒斯則成為史上第一位落選秀名人堂球星，而如今兩人大方在公開場合牽手照相，想必也將過去完全拋下了！