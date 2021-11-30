台中市順天國中陳姓同學不幸罹癌，但因家境貧困，醫療費不堪負荷，經市議員施志昌與大安中庄里長莊明堯通報，大甲廣明宮廣澤尊王慈善會小額募款救助該家庭，並於30日前往關心生活狀況，將募得善款16萬元全數捐助。

施志昌表示，順天國中的陳姓同學因不幸罹患骨肉瘤，醫療費用相當高，但因父親是身障者，且長期從事粗工也多樣疾病纏身，母親為外配，只能當臨時工貼補家用，家庭經濟負擔沈重，他與莊明堯得知後，立刻與大甲廣明宮廣澤尊王慈善會聯繫，希望能協助此家庭。

大甲廣明宮廣澤尊王慈善會會長白雨鍵指出，了解此家庭狀況後，就發起小額募款，經數十名善心人士小額捐款，加上自己自掏腰包捐助1000元，共募得16萬元，今日已全數交予該家庭，希望陳同學能克服難關戰勝病魔，透過此舉將廣澤尊王照顧弱勢的精神發揚光大。

順天國中現場也頒發感謝狀予廣明宮，期待各界的愛心能讓善舉流傳下去。