彰化秀傳健康管理中心重新改裝後，30日舉辦盛大隆重的重新揭幕典禮。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化秀傳健康管理中心重新改裝後，30日舉辦盛大隆重的重新揭幕典禮。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫療資訊科技服務日新月異，加上遠距醫療照護需求增加，重新揭幕的秀傳健康管理中心與華碩智慧健康手錶、全家寶生理量測設備等異業結合，藉由量測血壓、心律、血氧、計步、睡眠、身心平衡等進行統計分析，量身訂製個人健康處方、提供遠距健康管理。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫療資訊科技服務日新月異，加上遠距醫療照護需求增加，重新揭幕的秀傳健康管理中心與華碩智慧健康手錶、全家寶生理量測設備等異業結合，藉由量測血壓、心律、血氧、計步、睡眠、身心平衡等進行統計分析，量身訂製個人健康處方、提供遠距健康管理。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫療資訊科技服務日新月異，加上遠距醫療照護需求增加，重新揭幕的秀傳健康管理中心與華碩智慧健康手錶、全家寶生理量測設備等異業結合，藉由量測血壓、心律、血氧、計步、睡眠、身心平衡等進行統計分析，量身訂製個人健康處方、提供遠距健康管理。（秀傳提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化秀傳醫院健康管理中心30日舉辦改裝後重新揭幕活動，邀請許多貴賓回娘家，院長楊基滐表示，未來健康管理中心將以全新面貌及優質服務，帶著民眾一起走向健康。負責管理中心營運的副院長林忠葦則指，將為每位重視健康的打造一對一專屬服務，並透過「e-VIP皇家御醫」平台，時刻遠距守護健康。

縣議員與市民代表等各級民代和基層里長，與秀傳顧問團共有30多人獲邀到場參觀，對於嶄新健康管理中心的優美環境，且提供一條龍式的服務，都感到印象深刻，紛紛讚嘆到秀傳健檢，可說是人生一大享受。

楊基滐表示，彰化秀傳高檢中心一直致力於預防醫學及健康管理，讓民眾不僅能早期發現疾病，更能培養正確觀念守護健康；為了讓民眾有更佳的健檢環境，醫院投入資源優化設備，並安排專精於癌症治療及健康照護的副院長林忠葦負責管理中心。

護理部督導周玲如說，在病房服務20年來，曾遇過正值20歲黃金年華的病人，因肩膀痠痛長達3個月，一經檢查發現確診時，已是肺癌末期；也有事業有成的鑽石級董事長，事隔6年未持續健檢追蹤，發現肝癌時已無法開刀、迅速惡化撒手人寰；老愛吃泡麵、又經常便祕的大學生，因血便入院檢查，竟是大腸癌；讓她更能深刻體會定期健康檢查的必要性，才不會遺憾終身。

林忠葦表示，社會結構改變，遠距醫療照護需求增加，癌症及慢性疾病成為國人的主要死因，加上現代社會不當的生活型態與健康問題，民眾整體的健康需求轉變。秀傳健康管理中心除了提供貴賓全方位高品質的健康檢查服務，以精緻舒適的健檢環境，和一對一的服務方式輕鬆受檢，更透過「e-VIP皇家御醫」平台全程守護，進行遠距健康管理。

林忠葦說明，未來每位受檢貴賓，都能透過個人專屬的「e-VIP皇家御醫」醫療智慧雲端網路系統，隨時上網查詢自己在秀傳院內的所有病歷資料和檢驗檢查報告，確實掌握自身健康情形，同時由專屬健康管理師針對異常狀況追蹤，並安排專業醫師特別診療。

他說，中心還與華碩智慧健康手錶、全家寶生理量測設備等異業結合，健康管理師持續追蹤，藉由量測血壓、心律、血氧、計步、睡眠、身心平衡等進行統計分析，量身訂製個人健康處方提供遠距健康管理。

楊基滐指出，秀傳健康管理中心也將涵蓋各項醫療科別及團隊，若有異常追蹤能立即由醫療科及病房接手處理，提升整體醫療照護品質，有效減少醫療資源浪費，甚至可進一步結合國外醫療網絡資源，進行國外第二醫療意見視訊服務，例如：微創中心教授醫療群及國內專屬醫療群，共同視訊會診提供重大疾病的第二醫療意見；他強調，未來將以全新面貌及更優質的服務，帶著大家一起走向健康。