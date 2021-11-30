當各國以為新冠肺炎疫情已進入後期，近日出現的新型變異株Omicron，引發全球對疫情復燃的擔憂，加上疫苗廠莫德納執行長Stephane Bancel受訪時坦言，現有疫苗很難對付Omicron需要數個月的時間才能大規模生產對抗Omicron的疫苗，負面消息再度引發投資人恐慌，美國道瓊期指一度暴殺逾600點。

綜合外媒報導，Stephane Bancel表示，現有疫苗對Omicron的保護力數據還需要兩周時間才會出爐，且需要花費數個月的時間才能大規模生產對抗Omicron的疫苗，市場恐慌情緒蔓延，造成道瓊期指出現崩跌。

此外，聯準會主席Jerome Powell也在周二表示，「Omicron可能會導致美國經濟和勞動市場的復甦趨緩，並使通貨膨脹的不確定性增加。」此外，Jerome Powell承認，推升通膨上揚的因素繼續存在，將會延續到明年。

美股道瓊期指開盤時跌不到百點，但Stephane Bancel的發言使得跌勢擴大，一度暴跌逾600點，隨後跌幅才收斂至500點左右。