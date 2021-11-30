來自加拿大的34歲好萊塢女星艾倫佩吉（Ellen Page），過去曾以精湛的演技獲得奧斯卡最佳女主角提名，2009年更靠著電影《全面啟動》一炮而紅，成為家喻戶曉的女星。但去年12月她卻宣布自己是跨行別人士，並在近日於社群平台中曬出「上空照」秀出真實身材，讓網友們相當驚艷。

艾倫佩吉在2014年時曾參加LGBT民事權利倡導組織「人權戰線」於拉斯維加斯舉辦的「發光發熱」（Time to Thrive）活動，並在演講中大方出櫃自己是一名女同性戀者，並希望透過自己的力量讓世界更好，在當時引發不小的話題；2018年時艾倫佩吉也宣布與舞者女友艾瑪波特納（Emma Portner）結婚，受到眾人支持。

沒想到去年12月，艾倫佩吉再度發表聲明表示自己將接受手術成為「跨性別人士」，並將性別改為男性、姓名則改為「艾略特佩吉」（Elliot Page），希望可以真正的做自己，今年1月還宣布與妻子離婚，但兩人仍是很好的朋友。

而3月份已完成乳房切除手術的艾略特佩吉，在近日曬出「上空全裸自拍照」，大方秀出訓練已久的腹肌及結實的雙臂曲線，吸引不少演藝圈好友奧卡菲娜（Awkwafina）和《艾蜜莉在巴黎》演員艾希莉朴（Ashley Park）等人留言大讚他的好身材，也獲得網友的一片好評，再度引發話題。