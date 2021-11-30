Big City遠東巨城購物中心與新竹巨城SOGO10周年慶即將在12月2日本周四登場，巨城與SOGO今天共同舉辦誓師大會為，12天合計要挑戰27億業績。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心與新竹巨城SOGO10周年慶即將在12月2日本周四登場！巨城與SOGO員工30日延續傳統，共同舉辦誓師大會為即將開打的周年慶造勢，搭配五倍券推出「10分感謝」活動，合計要挑戰12天27億營業額，成長預估3.8％。

巨城指出，今年攜手120家廠商備足商品釋出最強優惠，搭配指定樓面專櫃、巨城VIP、高消費滿額贈抵用券，以及晚安禮、銀行刷卡禮、HAPPY GO Pay點數20送，史上最殺優惠天天加碼不手軟。

最受歡迎的吉祥物阿Mall化身來店禮，結合戶外活動、居家收納、辦公必備等實用好物，歡慶10周年慶推出10波好禮滿足廣大消費者，最高回饋23.8％。

今年周年慶恰逢冷氣團發威，毛料服飾、保暖大衣等服飾類，以及電暖爐、暖風機、除溼機等商品強勢熱銷，Outdoor全區商品最低3.3折起。

巨城此次周年慶更1次匯集120個話題快閃店及聯合特賣品牌要再創驚人紀錄，獨家網羅全台網路超夯名店，來自九份的世界拉花冠軍咖啡品牌「CHLIV Jiufen」、網紅激推北海道札幌風味的「果實俱樂部」水果蛋糕罐、宜蘭超人氣「Ca`bow Pastry」招牌檸檬塔、南投制霸「瀾島de GRATO」百香果塔、雲林「西螺麻糬大王創始店」、台南最強「橘香合」古早味蛋糕等1次到位。

新竹SOGO店長陳秋芬則表示，新竹SOGO今年目標要挑戰18億，比去年成長4％以上，此次優惠回饋超有感，除了6000送600抵用券，名品、珠寶、大家電、名瓷單筆消費滿1萬送1000，施舒雅、冷氣單筆消費滿1萬送500。

另邀集14大銀行加碼單日刷卡達5000元以上，可額外獲贈百元SOGO電子商品券外，HAPPY GO PAY手機支付首4日再加碼快樂購點數10倍送，合併滿千送百及樓面滿額回饋，最高回饋率達28.7％，超級划算。

手邊還有五倍券的朋友們也可以選擇「振興再加碼」，使用五倍紙券單筆消費滿2500元送250。此外，館內有400家品牌，推出超過25萬件商品超低優惠價，破萬組優惠商品最低折扣4.5折起。

消費抽好禮部分，新竹SOGO今年大手筆加碼抽MINI ONE五門掀背車、dyson V11吸塵器、BOSE揚聲器等200項大獎，總價值超過200萬元，SOGO APP會員只要單筆滿2000元就享有1次抽獎機會，買越多中獎機會越大。