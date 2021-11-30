成大醫學院攜手群創將於台灣醫療科技展首次發表胸腔外科教學解決方案，成大醫學院開發之人工智慧辨識資料模式與規律的AI-Pathway Companion進行大量斷層掃描資料初篩，輔以群創光電裸視3D醫療軟硬體解決方案，以3D影像呈現病灶與血管相對位置，達成精準醫學影像診斷。

成大醫學院胸腔外科陳盈元醫師指出，經過數月開刀房臨床POC(概念驗證) 實驗，群創裸視3D醫療可視化軟硬體符合預期。過去醫師要仔細閱讀數十張2D斷層掃描(CT)影像來做手術路徑規劃，透過群創軟體，可快速建構出肺部三維影像，且影像細膩度高，能為精細的肺段切除，提供更精準的術前評估。

傳統3D是以視覺差產生立體視覺，長期觀看產生暈眩感，不利開刀房使用。群創獨家Volume N3D專利技術，是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10 cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感，對於數小時開刀房醫師來說免於負載穿戴裝置，將帶動裸視3D開刀房趨勢。群創3D裸視軟體搭配17.3吋3D硬體，能快速標示與切換影像層別，強大資料處理工作站，為第一個3D裸視軟硬體醫療級解決方案。

開刀房中醫師同時監控數台生理監測顯示器，群創3D裸視軟硬體解決方案可以在全3D情境中協助術前預測，延伸至術中診斷輔助，可望成為開刀房不可或缺的工具。陳盈元指出，醫學影像軟體多為國外大廠主導，軟體費用昂貴，升級服務未能滿足台灣醫療需求。 群創光電軟硬整合，與成大醫學院胸腔外科合作進行肺部結構的裸視3D影像軟體製作，持續進行人體臨床研究，希望成為胸腔外科診斷及精準手術上的重要工具。

繼群創_成大醫學院「醫學影像中心」9月揭幕，群創在工業局「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持下，開啟醫療高端顯示應用與影像研究里程碑。

副組長呂正欽表示，群創「裸視3D手術用軟體與顯示器整合解決方案」為工業局前瞻顯示技術應用之一，預計將成為醫師重要的診斷輔助與教學工具。