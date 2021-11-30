腦神經外科名醫杜永光偷吃小他40多歲的女業務員，還生一女，杜妻怒告2人求償1000萬元，士林地方法院判杜永光與小三連帶賠償460萬，創下損害配偶權賠償金最高紀錄。對此，律師李怡貞盛讚「法官真的好棒」，460萬判的很棒很好，甚至從請求比例來看還偏少了；她曾有當事人請求100萬，法官就判賠100萬，達到百分之百全額賠。

李怡貞在臉書發文指出，除了名醫案，近期同個法院還有另一個案子，請求80萬、判賠45萬，雖然從金額來看，差了將近10倍多，其實如果從請求比例來看，判賠45萬的請求比例還高於判賠460萬的請求比例。

不過，「但是誰敢擔保你會不會請求1000萬，但是法官還是依照目前的實務判給妳30-50萬呢？不同法官對於這種案件還是有不同法官的各種心證吶！畢竟法律沒有規定原告請求那麼高金額我就要照比例判這麼高給你啊」。

因此李怡貞盛讚「真的覺得這個460萬的判決判的很棒很好，甚至依照比例相較之下來看還偏少了，法官真的好棒」。

李怡貞指出，通姦除罪了以後，現在的風氣真的好像當小三一直在囂張，可以理直氣壯的繼續秀身材、秀身家、秀所有從別人老公身上搶來的所有本不屬於自己的美好，不道歉不避諱不躲藏地繼續在社會上走跳，甚至各種明示暗示方法威脅正宮。

她表示當初通姦除罪化，就大聲疾呼希望民事法院在實務運作判決能把賠償金提高，「這個460萬真的是一個美好的進展，希望460萬這個案子未來上訴到二審不要被減低」。她說曾有當事人請求100萬法官判全賠100萬，她和當事人都嚇到，但到二審小三哭窮說有癌症說自己是小員工，金額就被減了。

網友也回應：「看到那個判賠460萬的的超解氣的！」、「460就解氣了嗎？我還是覺得通姦罪被抓去關才好。要不要提告其實重點在外遇者和小三的態度，囂張、嗆聲、不避諱、甚至大搖大擺的繼續出現在對方的生活...都是讓被外遇者決定提告的原因吧」、「當通姦罪除去時，前夫就大言不慚的說，妳去告啊，不就是賠30萬嗎，我替她出，公然離家出走」。