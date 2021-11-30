大陸辣模蔣麗莎2011年嫁給大她16歲的香港小生陳浩民，蔣麗莎在5年內陸續生下3女1子，幸福組成一家六口，模特兒出身的蔣麗莎天生麗質，依舊有少女顏值和前凸後翹的身材曲線，而今（30日）是蔣麗莎的36歲生日，寵妻的陳浩民貼心為嬌妻準備慶生派對，小倆口還甜蜜接吻曬恩愛，夫妻互動閃翻全網。

今天是蔣麗莎的36歲生日，身為壽星的她，凌晨12點一到就在微博曬慶生照，甜謝老公陳浩民和友人貼心為她過生日，蔣麗莎感動直呼：「感恩有你們的陪伴」，照片中，蔣麗莎膚質白皙、透亮，臉上光滑、零細紋，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，36歲的蔣麗莎顏值依舊嫩爆，看起來就是少女一枚，舉手投足完全不像是四寶媽。

陳浩民、蔣麗莎結婚10年，夫妻相當恩愛。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

寵妻的陳浩民也大方曬恩愛，甜蜜地貼臉蔣麗莎，小倆口大方又摟又抱，陳浩民更是大方親吻蔣麗莎的額頭和嘴唇，小倆口結婚10年不只沒變老夫老妻，兩人互動像新婚般甜蜜，閃到爆表，網友也驚呼：「生日快樂！好幸福啊，親吻好甜」、「辣媽無誤」、「看不出36歲」。

其實蔣麗莎是著名的辣媽代表，模特兒出身的蔣麗莎天生麗質，雖然身為四寶媽，她仍擁火辣身材，不科學身材曲線更是完勝少女，蔣麗莎也曾以自己為例、鼓勵媽媽網友能勇敢做自己，蔣麗莎發文強調：「女性無論處於人生哪個階段，都有追求美的權利」，蔣麗莎認為，不論是豐滿或骨感，只要合理合法、不違背世俗，大方展現自信就是女性最好的狀態，蔣麗莎這一番話也獲得網友狂讚。