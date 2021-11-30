高雄一名29歲的女子到養生館按摩，趴著時遭42歲金姓按摩師猥褻，氣得報警提告。高雄地檢署依乘機猥褻罪起訴金男。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名29歲的女子到養生館按摩，趴在床上接受42歲號稱「按摩達人」的金姓按摩師服務，沒想到大腿被刮痧時聞到異味、感到異物碰撞，懷疑金男行為不檢，按摩後將自己反鎖在房間內報警。警方在女子內褲上驗出金男體液，高雄地檢署依乘機猥褻罪起訴金男。

今年4月21日晚間9點，女子到鼓山區明倫路某連鎖經營的按摩店消費，她反穿浴袍、身穿短褲、背部赤裸朝上趴著接受金男服務。不到幾分鐘，女子舒服的快要半睡著，半夢半醒間，女子直覺有異物觸碰她的身體，感覺金男一手推拿、另一手竟不明原因晃動，最後甚至還用熱毛巾蓋在她臀部上。

女子表示，金男後來幫她刮完痧，接著又要幫她拉筋，她發現金男竟有意無意用生殖器觸碰她的腿，她覺得不舒服又害怕，但不敢反應。沒想到金男更大膽的跨坐在她身上要替她做伸展，生殖器直接抵住她臀部，她嚇到當場拒絕。

按摩結束後金男離開包廂，女子脫下內褲，確認遭噴灑不明液體還有異味，女子立刻鎖門報警。金男還一度不斷敲門，詢問女子為什麼還不出來。

警方事後將女子保留的內褲送驗，果然驗出有金男體液，金男則矢口否認犯行。高雄地檢署偵查後，認定金男趁替女子按摩時趁機猥褻，罪證確鑿，依乘機猥褻罪將他起訴。