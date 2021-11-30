日本30日出現新冠變異株Omicron確診首例。

日本今（30）日出現新冠變異株Omicron首例確診。

綜合共同社、路透社報導，日本官員透露，確診者是一名28日自非洲南部國家納米比亞入境成田機場的30多歲男子。

日本官員昨（29）日就證實出現首例Omicron疑似個案，這名自納米比亞入境的30多歲男子入境時發燒，病毒檢測呈現陽性，隨後當局為男子採檢並進行基因定序，以確定是否為Omicron變異株。

今日基因定序結果出爐，男子確定感染Omicron變異株。

Omicron變異株因在棘蛋白上發現多達32種突變，學界普遍認為它可能比Delta、Alpha等變異株更具傳染力，世界衛生組織（WHO）26日將Omicron列入高關注變異株，全球多國立即進入戒備狀態，升級邊境管制，限制來自非洲南部國家的旅客入境。

日本首相岸田文雄昨日也宣布，作為避免日本面臨最壞狀況的緊急措施，日本自30日午夜起，全面禁止外國人入境，新措施將暫時施行一個月，形同鎖國。

日媒指出，這波管制措施包括禁止外國人新申請入境，僅限日本國民及部分外國人可再次入境，同時暫停入境隔離期縮短至3天的措施，返國國民必須在家隔離14天，若是從南非、歐洲等爆發Omicron疫情的國家返國，須在指定設施隔離3至10天。

受Omicron疑慮影響，日股今日收黑，日經225指數終場下跌462.16點，以27821.76點作收，跌幅達1.63%；東證股價指數下挫20.13點，收1928.35點，跌幅達1.03%。