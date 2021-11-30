根據外媒報導，莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）預測 ，現有疫苗對付Omicron變種病毒會比前幾個病株更沒效果，並預告製藥業者要花上幾個月才能大量生產專攻新變種病毒的疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「跟我聽到的不同」，是否真的無效，還要時間驗證。

由於國內明年1月1日起將開放接種第三劑疫苗，若不是接種次世代疫苗，莫德納執行長班塞爾的發言恐代表施打目前的莫德納疫苗，對抗新變種病毒株Omicron無效。

莫德納是否能有效對付Omicron？莊人祥說，跟他聽到不同，據他了解，莫德納針對目前的疫苗有進行三種測試，一種全劑量、另一種為多價型，以及針對Omicron變異株發展次世代疫苗，三種方式都在測試，他們疫苗是否真的無效，還需要時間驗證，無法那麼快說明。

至於台灣第三劑的莫德納疫苗是否要比照國際已半劑量方式接種，莊人祥表示，這要視未來莫德納提供的次世代疫苗是否為半劑量，若提供的是基礎型就會比照半劑量去接種。