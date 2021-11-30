資誠（PwC Taiwan）會計師事務所30日正式推出「Asia Pacific Tax Insights app」數位新服務，整合PwC亞太地區聯盟所共同開發的一站式數位稅務服務工具，協助企業隨時隨地一手掌握亞太區各國最新的稅務與商業資訊，以因應瞬息萬變的商業環境。

主要參與和贊助「Asia Pacific Tax Insights app」開發計畫的資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務主持會計師吳偉臺表示，因應亞太區域經濟網絡日趨緊密，以往都是要靠企業內部自己蒐集與比對各國稅務資訊，不但耗費人力，又有掛一漏萬之虞。

透過該app首度整合PwC亞太地區聯盟所共同開發數位工具，不但節省人力更可以提供即時、準確的一站式稅務服務，有助於企業能即時因應稅務變化所帶來的影響。

「Asia Pacific Tax Insights app」主要特色包括整合亞太地區20多個國家的稅務資訊與智能檢索、提供各國資訊比較分析、全年無休24小時線上服務。

PwC近年因應科技發展趨勢，除了協助客戶數位轉型，更從自身做起，開發與導入各式數位服務，提升業務服務效能。

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長段士良表示，據資誠今年11月發布的《2021台灣新創生態圈大調查》中有關創業關鍵字的調查，不論是B2B、B2C或B2G，新創皆大量依賴物聯網科技應用，並積極投入AI與Big Data研發。

從新創到中大型企業，數位轉型已是全球不可逆的趨勢，資誠強調，Asia Pacific Tax Insights app只是其中一個產品，未來將會持續提供更多數位創新服務，協助客戶一起數位轉型。