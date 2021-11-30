台股今日跟隨美股開高，盤初航運雙雄高飛，帶隊貨櫃三雄等航運族群喊衝，另台積電(2330)挺進600關大振電子權值軍團士氣，亦帶動PCB、IC設計等電子族群跟漲，多頭一路過關斬將衝抵17535.23點，突破日線、月線，惟近午美股期指翻黑，亞股紛紛跟跌，加上台積電盤中屢次衝關600元未果後，亦增強大盤反壓，大盤漲點快速縮減，台積電更一度翻黑，尾盤受到MSCI調整指數收盤生效影響，台積電臨收甩尾翻紅。終場集中市場收17427.76點，上漲99.67點，總成交值放大至4391.29億元；櫃買市場收226.29點，上漲2.45點，總成交值1463.84億元。台股月線連2紅，累計11月上漲440點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，國際股市反彈帶動，台股重回強勢格局，今日量能放大，預期在量能回溫的情形下，將會脫離測底的格局，中小型個股表現出色，預期台股將在季線、月線間震盪整理，題材股還是有表現的空間。

盤面上，台積電(2330)受外資賣超影響，多頭伺機挑戰600元關卡，尾盤MSCI調整，收在596元，上漲0.51%；股后信驊(5274)盤中最高曾至3435元，改寫新天價，終場收在3365元，上漲6.83%；聯發科(2454)昨日外資轉買超，今日開高走低回測月線，收在1010元，下跌1.94%；ABF載板三雄多頭士氣如虹，南電(8046)、欣興(3037)雙雙改寫歷史新高，收盤漲幅都在7%以上，分別收在626、228元，景碩收在240.5元，漲幅2.78%；波羅的海綜合指數(BDI)周一漲逾4%，創近2個月來單日最大漲幅，今日散裝航運及貨櫃表現都不錯，長榮(2603)、陽明(2609)收漲3.7~5%不等，新興(2605)、台航(2617)及四維航(5608)收漲4~6%不等。

由籌碼觀察，在現貨市場方面，外資由賣轉買，昨日現貨買超約60億元，在期貨市場方面，外資減碼空單1千多口，整體淨空單口數回到約1.8萬口。若從技術面觀察，台股今日強彈，但上檔短期均線仍有不小賣壓，想要直接V型反轉並不容易，暫時先看季線是否守住。短期台股難脫震盪整理格局，多頭行情有機會延續至明年首季。