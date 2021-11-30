「富邦特選高股息30(00900)ETF」將於12月6日開募！該基金擬任經理人楊邦珩指出，台股市場配息旺季通常是下半年，此時發行高股息ETF，主要是發現上半年台股表現相對下半年佳，因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。回測2011年至2020年底的近10年，可發現該ETF追蹤的「特選台灣高股息30指數」，自各年底至隔年7月之間多數月份的平均總報酬表現相對佳，故上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情，原則上全年都是布局「富邦特選高股息30(00900)ETF」的好時點。

「富邦特選高股息30(00900)ETF」除了鎖定真正高股息股票外，迎合台股配息政策與時間，且重視息收兼顧總報酬為最大特色，回測其追蹤指數2011年以來數據顯示，含息年化報酬率12.7%、累計總報酬率則高達261.07%，與台灣加權指數相比具競爭力，且遠優於台灣高股息指數表現。

楊邦珩進一步指出，特選台灣高股息30指數的編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5%和1%。

該指數的成分股篩選邏輯，是以貼近實際配息結果篩選(例如已宣告發放股利，或是以最新財報公布盈餘數據計算實際可能分配的股利來推估)，能更加準確地篩出真正的高息股票。此外，配合台股配息市況，每年於4、7、12月三階段進行指數調整，4、7月指數調整之成分股，分別以除息日4月中~7月中以及除息日在7月以後之高息股為主，充分掌握第二季以及除息旺季行情；而12月指數調整主要針對每年發放超過一次以上的個股，捕捉旺季後配息，如半年配、季配等除息機會。