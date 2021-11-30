農友鍾玉亭為照顧年邁雙親，用山藥布置出「倩女幽魂」作品。（廖素慧攝）

新移民陳泳伶用一節節甘蔗搭配自家種的玫瑰花、九重葛搭配成「金枝玉葉」作品。（廖素慧攝）

嘉市社大自然農法班學辦「優良農產品競賽」，學員參觀票選各家農作物。（廖素慧攝）

自然農法班學員蔡慧蓮栽種的極甜蜜之光（極光洋香瓜）獲得特優。（廖素慧攝）

嘉義一群樂活族用友善自然農法種蔬菜水果，30日舉辦蔬果選秀賽，比的是特殊造型、自然美，並分享交流種植過程的經驗及心得，有用山藥變出「倩女幽魂」的故事，也有用甘蔗與花布置成「金枝玉葉」造景，有趣又有巧思。

農友鍾玉亭經營日本料理店20多年，為了照顧年邁的雙親，轉換跑道做農人，在竹崎種蔬果，他用奇形怪狀的山藥聯想到經典電影《倩女幽魂》的「姥姥」，再用石塊布置聶小倩之墓，還有枯枝落葉、圖片等素材，完成作品，勾起大家的共同記憶，巧妙有趣。

新移民陳泳伶用一節節甘蔗搭配自家種的玫瑰花、九重葛等花材，用布捲包細長藤蔓彎曲成拱形花圈，取名「金枝玉葉」，洋溢富麗之美，她說，摘了母親喜歡的玫瑰花，被母親嘮叨，做好作品後，母親看了開心。

這群樂活族是嘉義市社大「自然農法分享班」學員，指導老師張山蔚說，這一班創立至今已有16年，是嘉義市唯一的「都市農業學校」，有上課教室、實習菜圃，今年秋季班多達150多人，有小農、退休公務員、台商一起共學共享，形成樂活耕種社群。

此次特別舉辦「優良農產品競賽」，鼓勵學員用自家生產的農產品發揮創意打扮，展示出來，互相交流耕種經驗，共約50件參賽，包括橄欖、芭樂、山藥、紅鬚玉米、火龍果、南瓜、木鱉果、筊白筍、甘蔗、綠豆及筆柿等各式告樣蔬果。

參賽作品創意取名有「倩女幽魂」、「一統江山」、「冬天的公主」及「夏威夷仙境」等，非常吸睛，現場拉票，由學員投票決定名次，嘉義市長黃敏惠也特地到場頒獎給得獎者。