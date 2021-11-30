女性更年期到了，經常會出現夜間盜汗、熱潮紅、骨質疏鬆、情緒起伏大等問題，中醫師樓中亮指出，這些身體變化都和「雌激素」有關，並且提供6大飲食建議，幫助處於更年期的女性緩解不適症狀。

樓中亮醫師在臉書粉專「樓中亮中醫博士」發文指出，如果不確定自己是否已經進入更年期，可以透過一些前兆初步判斷，包含夜間盜汗、熱潮紅、陰道乾澀、骨質疏鬆、失眠、情緒起伏大等，而這些身體變化主要都和「雌激素」有關，樓中亮醫師也介紹，其實身體有3大系統會和雌激素相互影響。

1、骨骼系統

雌激素能刺激成骨細胞的活動、抑制破骨細胞的活動，因此缺乏雌激素會造成骨質疏鬆。

2、泌尿系統

雌激素對陰道的作用是使陰道呈酸性（PH4-5），利於陰道乳酸菌的生長，排斥其他微生物的繁殖，所以雌激素能增強陰道的抵抗力，預防陰道炎的發生。

3、心血管系統

雌激素可降低血漿膽固醇及β脂蛋白含量，所以雌激素可預防高脂血症及動脈硬化。

針對這3大系統，樓中亮醫師提供6項飲食建議，幫助有更年期困擾的女性保養，並緩解不適症狀。

1、不喝咖啡

喝咖啡會讓熱潮紅和盜汗的情況更加嚴重，此外更年期後卵巢功能變弱，雌激素分泌減少，對鈣的吸收和利用也會變差，很容易出現腰酸背痛、腿抽筋等一系列骨質疏鬆的情況，而過量喝咖啡會影響身體鈣和鐵的吸收，再加上咖啡本身有利尿效果，長時間大量喝咖啡容易造成骨質流失。

2、不攝取熱性食物

如油炸物、辣椒、胡椒、芥末、蔥、薑、蒜、韭菜、香菜、荔枝、龍眼、羊肉、菸、酒等。

3、不喝茶

喝茶會加重更年期的心悸症狀，而且也不適合有失眠症狀的更年期患者。

4、喝豆漿

豆漿含有大豆異黃酮，又稱植物性雌激素，能夠幫助緩解更年期不適症狀

5、喝牛奶

喝牛奶可以補充鈣質、促進睡眠，幫助緩解更年期骨質疏鬆、失眠的情況，建議更年期的患者養成睡前喝牛奶的習慣。

6、輔助中藥材

「肝腎虧虛」的人適合服用枸杞子、杜仲、菊花、知母、生地、熟地、桑葚子一類的中藥，有滋補肝腎、養陰填精的功效。而「精神狀態不好」的人則可以服用百合、菖蒲、遠志、龍眼肉、浮小麥等，對補虛安神非常有效。