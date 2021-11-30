為防範Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心近來陸續將南非等10國列為「重點高風險國家」，但農曆春節將近，預期返台人數大增，現行的篩檢策略能夠精準揪出Omicron變異株嗎？台大醫院急診醫學部主治醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋指出，目前國內採用的PCR篩檢和居家快篩試劑都是有效的；由於Omicron感染者多為輕症或無症狀，恐有漏網之魚，不能只依賴邊境來防範，呼籲民眾仍應提高警覺。

李建璋指出，Omicron變異株在S蛋白（棘蛋白）上有多達32個變異點，目前已知傳染力強，不過多數患者是輕症或無症狀，他認為不需要太過驚慌；目前國內PCR篩檢偵測的3個位點，都不是Omicron的變異位點，因此檢驗效力是沒問題的。

至於市面上的居家快篩效力，是否會受到變異株影響？李建璋說明，居家快篩是針對N蛋白進行檢測，當初會這樣設計就是因為N蛋白較不容易變異；相較之下，S蛋白是扮演攻擊的角色，所以會不斷變異來增加生存能力。

目前Omicron在各國紛紛現蹤，李建璋認為，台灣不能全靠邊境管控，因為感染有空窗期，還是有案例是超過21天才爆發，且冬天本身就是病毒流行季，打疫苗、戴口罩、居家快篩「防疫三寶」仍是不可或缺的。

李建璋建議，如果有接觸國外返台的親友，或是職業性質需接觸大量民眾，可使用快篩自我檢測；由於快篩較PCR容易有偽陰性問題，如果自覺有症狀但測出來是陰性，可以間隔半小時再做一次，減少誤差。