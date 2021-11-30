南非新變異株Omicron令各國邊境措施緊縮，台灣也將南非、波那等10國列為「重點高風險國家」。近來外界好奇，年底迎來大型節日，若不鎖國，會不會來不及阻擋Omicron？疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣一直去年3月開始就在嚴守邊境，只是因應春節才會有所變化。傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也說，「7+7」方案可接受但有風險，不過風險不是來自Omicron，而是防疫習慣是否能落實，旅客一定要百分百遵守規範，萬一「漏進來」，就可能是幾百人、幾千人的疫情，親友若在自主健康管理，就不要接觸。

面對外界對台灣「未鎖國」的質疑，莊人祥表示，大家會覺得別的國家在鎖國，我們沒有其他動作，但其實台灣一直都是嚴守邊境，檢疫14天的規範從去年3月就開始實施，只是因為春節才會在形式上有所變化。春節「7+7」方案，也是在旅館7天、家裡7天，會採取嚴密的加強篩檢，也希望民眾遵守。這樣的狀況下，一直都是邊境嚴管的措施。

李秉穎表示，台灣疫情控制很好，和邊境管制成功有關係，春節「7+7」方案策略上可接受，但有風險，大家一直在問，就是因為會有點擔心，可是風險不是來自Omicron，應以平常心看待。過去出現Delta時，大家也是很緊張，好像大魔王，會擋不住，不過他認為口罩、酒精洗手、不摸眼鼻口，病毒就無法侵入，因此一貫的防疫習慣要落實。

若無法落實防疫規範，李秉穎表示，春節專案就有可能出現漏洞，前陣子的漏洞，和民眾沒有遵守自主健康管理，去群聚有關，如有這樣的情形就會有漏網之魚。春節「7+7」方案有點妥協，必須非常注意有無疫情擴散的可能，呼籲旅客一定要百分百遵守，了解其嚴重性，萬一「漏進來」，就可能是幾百人、幾千人的疫情，因此親友若在自主健康管理，就不要去接觸。