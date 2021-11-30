樹根部隆起、竄根，占據人行道造成人行道鋪面破損、不平整。（金山區公所提供）

信義路與忠孝一路交界坡度過陡。（金山區公所提供）

施工前會勘研議改善方式。（金山區公所提供）

白議員施工前會勘。（金山區公所提供）

新北市金山區金美國小人行道使用迄今已逾10年多，因行道樹根部隆起、竄根，占據人行道造成人行道鋪面破損、不平整，且部分路幅淨寬僅有90公分，已影響行人通行，為顧及來往學童安危，新北市金山區公所將於12月1日起進行校園周邊通學步道改善工程，期許完工後提供更舒適的通行環境。

金山區長廖武輝表示，現況因通學步道不平整，常有長者、輪椅族通行不便，特別感謝白珮茹議員長期關心金山區內基礎建設及爭取本次施工經費400萬元，本次工程改善路段為該校學生上下學必經道路。

施工範圍含括信義路、忠孝一路及仁愛路，總長約506公尺，改善面積預計達1000平方公尺，並改善4處無障礙坡道，期許完工後，使道路景觀整齊劃一，且無障礙坡道改善，可提供完整平暢之人行空間、安全、舒適的環境，回歸至以人本為考量之道路暨人行道系統，塑造整齊且便於步行之市街。

新北市議員白珮茹表示，金美國小旁有金山區杜鵑公園，屬金美里社交遊憩及聚會中心，使用人行道對象不僅學童上下學使用，也包含了周邊居民通行，為改善校園周圍人行道磚面老舊不平整及斜坡道不符規定，經改善後更新校園人行道鋪面，藉以提供師生及在地居民優質安全通行環境。