財政部表示，我國與韓國11月中完成簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（台韓所得稅協定），該協定將等到雙方完成國內法定程序並以書面相互通知後，自通知日次年1月1日起適用。

財政部指出，台韓所得稅協定歷經雙方多年諮商推動，雙方最後對協定內容達成共識，該協定參考國際稅約範本訂定，由所得來源國就他方締約國居住者（包括人民及企業）取得各類所得提供合宜減免稅措施，以避免重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作。

我國與韓國經貿關係密切，2020年台韓雙邊貿易總額達357.4億美元，台韓互為對方第5大貿易夥伴；截至2021年7月底，台商赴韓投資累計數約20.41億美元，韓商來台投資累計數約15.06億美元。

財政部指出，台韓所得稅協定提供合宜減免稅措施，有助雙方產業合作與技術交流，增加企業競爭力，進而創造就業機會，促進雙方經濟成長，營造互惠雙贏局面。