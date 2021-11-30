有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，還被對方困在飯店中2天，由於外型亮眼，外界也十分關注她的感情世界，高嘉瑜在學生時期曾上節目被問到擇偶條件，當時她回答「不喜歡會打人的」，沒想到過了20多年後卻還是遇到恐怖情人。

當時高嘉瑜還在就讀台大法律系，她上節目《Jacky Show》參加「台大美女秀」主題，同場還有前新北市市長周錫瑋，她演唱蔡依林的歌曲《You Gotta Know》，也提到自己會喜歡的男生類型，「有才華、幽默、會唱歌、會寫詩」，透露自己不在乎長相，只要看得順眼就好，又接著補充「不喜歡會打人的」。

20多年過去，高嘉瑜已經成為立委，在政壇闖出自己的名號，感情路卻十分坎坷，遭到新男友林秉樞家暴，對方不但對她鎖喉、拖行，甚至出手痛毆，造成她全身有多處外傷，還被囚禁在飯店裡2天，謠傳高嘉瑜不敢分手，是因為男方握有他們的親密影片。

家暴新聞曝光後，高嘉瑜也發表聲明，透露她會勇敢面對，希望不要有下一個受害者，等她彙整好相關資料，會統一向外界說明，疑似林秉樞的臉書帳號也發文提出3點聲明，盼外界體諒他最近遭逢家庭變故，無力回應不實言論，也提到自己非公眾人物，希望媒體能尊重維護他的隱私。

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