【愛傳媒左化鵬專欄】11月28日下午，在台北城市舞台觀賞一場日本創作舞踊「千雲流」。製作單位安排了將近四個小時，三十四段精彩的歌舞，讓觀眾一次看個過癮。

日本舞踊，是源自江戶時代歌舞伎的舞蹈，演員的一舉手一投足，和每一個眼神，都相當講究，她們每次出場，都換穿不同的華麗和服，顯現了莊嚴高雅的氣質，揮舞折扇和紙傘時，處處展現了細膩柔勁之美。

我因礙於語言的隔閡，對節目的內容無法全懂，只好專注於她們的服飾變化和精湛的演技，這是業餘的舞團，演出卻具有專業的水準。

旅日歌星翠敏專程回國助陣，她的演歌組曲也令觀眾陶醉。聽說場上有一位八十五歲高齡，和一位八十歲的阿嬤舞者，全場觀眾都對她們報以熱烈的掌聲。

一位是金婆婆，一位是銀婆婆，她們在美女群中，誰長誰幼，我眼拙分不出來。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。