2021新竹生活節「城市之森」將於本周六、日一連兩天在新竹公園登場，活動透過不插電音樂演出、質感市集、手作體驗工作坊，要讓親子沐浴在新竹公園的城市之森中，是周末親子同樂絕佳去處。

市長林智堅表示，記得兒時廟會歌仔戲、布袋戲等熱鬧景象，但隨著時代演進，人與人之間也更疏離，市府因此與風潮音樂合作，盼用藝術饗宴，讓市民重回過去人與人沒有距離的緊密模樣。

他說，新竹生活節邁入第7年，已經成為新竹市民每年引頸期盼的活動，今年總計有10組音樂團體、總計60攤次的市集、6組五感體驗，希望親子們愜意享受周末時光，讓小孩放電、家長放鬆。

文化局表示，2021新竹生活節「城市之森」，本周末邀請到10組國內橫跨古典、親子、流行、民謠電音、客家、原民音樂的團體，卡司包括金曲獎歌王歌后桑布伊、金曲獎演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔、「藍。掉 Fade to Blue」、跨界演唱團體泰武古謠傳唱、創作樂團Crispy脆樂團、緩緩、輕柔自然新民謠的四枝筆樂團、金曲獎客家藍調創作歌手米莎、客語吟遊詩人陳永淘等。

此外，另有6場五感體驗活動，包括曼丁身體劇場帶來舞蹈的探索、身聲劇場的美學表演風格，還有耕恬手作工坊編織課程、竹籟文創的竹藝美感體驗、新竹鴻安堂藥房的特製驅蚊包 DIY，還有每年最受歡迎的親子繪本故事，適合全家大小或呼朋引伴一起來同樂。

另，還有60攤特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等，民眾可在周末來新竹生活節放慢步伐，感受幸福美好時光。

文化局同時提醒，因應防疫，現場不開放飲食，歡迎民眾在把美食帶回家享用，並一起來參與音樂、藝術、舞蹈、環保等主題的活動。活動詳情可上新竹市文化局網站或新竹市新鮮事臉書查詢。