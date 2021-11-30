苗栗一名張姓女子在彰化開設應召站，疑為躲避警方查緝，還與應召女子簽署租約，以每月千元低廉價格出租，但仍難逃檢警查緝，今年1月警方持搜索票到場，順利逮捕張女及「租客」3名女子，在現場發現保險套、潤滑液、計時器、監視器主機等證物，訊後法官依圖利容留性交、猥褻共三罪，判張女應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

張女去年7月起，陸續將位在彰化的房子分隔為數間房間，以每個月新台幣1000元至3000元的代價出租給林女、張女、以及林女，讓她們以每節15分鐘700至800不等代價，從事全套、半套服務，直到今年1月警方接獲線報，持法院核發搜索票直闖套房，當場查獲正在性交易的林女以男客。

張女以為用出租寫租約就能蒙混過關，騙過檢警的調查，但警方搜索時，扣得監視主機、鏡頭各1、保險套6枚、計時器2個、潤滑液2罐及現金800元等證物， 加上尋歡客與「租客」指證歷歷，還證稱說有抽頭一件抽200元等，雖然法官不採信「租客」抽頭說法，但其他證據讓張女百口莫辯，只能認栽。

法官審酌，認為張女容留林、張、林三人從事性交易，從提供房間到查獲日止分別有3至6個月，貪圖小利容留他人性交易，影響社會治安及觀感，對社會風氣有不良影響，考量被告坦承犯行，容留女子所得利益等，依圖利容留性交罪2罪，各處有期徒刑3月，又犯圖利容留猥褻罪處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1000元折抵一日，可上訴。