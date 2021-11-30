素有商業界奧斯卡獎之稱的全球獎項「史蒂夫獎」(The Stevie® Awards)，近日舉行「優秀雇主商業大獎」(Awards for Great Employers)頒獎典禮，嘉勉致力於人才培育、且有卓越表現的全球優秀雇主。評審團由超過70名經驗豐富的各領域專家組成，吸引超過29個國家／地區，逾950份參賽資料角逐，國泰世華銀行在競爭激烈評選中脫穎而出，囊括1銀3銅，為2021年台灣唯一獲獎的金融機構。

為了打造讓新進同仁快速融入公司文化的友善職場，國泰世華銀行結合AI科技、RPA機器人及數據分析，以「國泰好行-旅行般的職涯旅程體驗」為主軸，從員工的求職歷程出發，全面優化新進同仁從求職到正式任用的每個職涯階段，打造宛如旅程般的驚喜體驗。

從「旅途前」的數位化自助報到流程，到「旅途中」虛實整合的新人訓及完善的軟硬體設備，高達90％的新進同仁表示有助於加速適應工作環境。

此外，該公司也積極推動「Buddy制度」，由資深同仁輔導新進同仁在正式進入職場後快速融入職場環境與文化，並打造具備娛樂、健康、抒壓三大功能的活動及辦公空間，亦補助海內外數十個員工社團活動費用，鼓勵同仁們相互交流，獲得「新進員工入職-銀牌獎」 (Achievement in New Employee Onboarding)。

疫情嚴峻期間，為保障員工安全，國泰世華銀行第一時間實施居家或異地辦公，並為員工及眷屬加保「防疫險」，更是業界唯一將直系血親眷屬納入防疫險保障的企業。

疫情動盪下，國泰世華銀行依舊穩健發展，員工滿意度更連續三年正向成長，此更獲得「員工敬業度成就-銅牌獎」 (Achievement in Employee Engagement)殊榮。

因應變動劇烈且日漸複雜的市場環境，如何培養優秀領導者，更是企業人才培育的重點。國泰世華銀行於2020年起實施「主管培育旅程」，透過系統性培訓計劃，精進主管專業及管理職能，並依據公司經營策略，進行全方位的主管養成訓練，成功強化公司面對轉型衝擊的變革能力。

國泰世華銀行在「儲備主管」、「新任主管」及「現職主管」不同階段中，針對管理者未來會遇到的場景給予培訓資源。在正式晉升前，利用個案研討方式，強化問題分析及帶人技巧，為儲備主管建立基礎領導能力；成為新任主管後，培訓著重在深化實務運用連結，提供各式可即學即用的培訓資源，例如績效面談、招募選才、團隊領導等，讓知識學習融入實際工作場景中；上任一段時間後公司從單向式培訓，轉為由部屬、同儕、主管與自身的360度能力檢視回饋，了解個人能力的強、弱項，進而延續自主學習動能，讓單位主管成為人才培育機制中的主角。

上述培訓計畫深獲同仁響應，課程整體滿意度達4.7分(滿分5分)，並有效提升主管的留任意願，參與此培訓計畫的成員平均離職率僅4.3％，為一般同仁的一半，因而榮獲「領導力發展成就-銅牌獎」 (Achievement in Leadership Development)肯定。

國泰世華銀行亦致力於打造性別友善職場，提供女性同仁完善福利措施，包括生理假、產檢假、產假等，並與多所托兒／安親學校合作，提供員工優惠方案，亦補助員工學子女教育金，減輕同仁家庭照護負擔，讓每位員工展現個人能力，擁有晉升發展的機會，根據2021年10月底統計，國泰世華銀行女性主管占比達47％，落實性別平權，獲得「女性領導力發展成就-銅牌獎」 (Achievement in Leadership Development for Women)。