美高度關切陸高超音速武器

1位美國太空軍（Space Force）高級官員說，中方的新型高超音速武器系統不僅能在軌道滑翔，還能長期停留太空。

據《動力》（The Drive）和《突發防務》（Breaking Defense）網29日報導，分管作戰，網路與核的美國太空軍副參謀長薩爾茨曼（Chance Saltzman）周一在美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）舉辦的視訊活動中表明，中方測試的是能部署高超音速滑翔體的「部分軌道轟炸系統」（FOBS）。他強調，用字精準很重要，有人說那是高超音速飛彈，還有人說是亞軌道，但都不對。

薩爾茨曼說，部分軌道和亞軌道是兩碼事。所謂部分軌道，就是使用者想讓它停在軌道上多久，就停多久，直到想脫離時才脫離。他進一步說，這是種十分先進的技術能力，美國太空軍必須趕緊想出辦法，看要如何加以阻止。

此外，薩爾茨曼指出，「部分軌道轟炸系統」和軌道可預測，容易追蹤的彈道飛彈不同。由於不清楚「部分軌道轟炸系統」會在哪兒投放彈藥，讓它重返地球，所以很難預測，它的武器會在哪裡發動攻擊。由於高超音速滑翔體具有高度機動性，而「部分軌道轟炸系統」加上高超音速滑翔體，就形成更大的追蹤挑戰。