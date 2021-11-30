昨天傍晚有網友抬頭看天空，竟發現一個不明物體，看起來就像燃燒的隕石劃過天際，讓他非常驚訝，立刻拍照PO上網路，沒想到引來各地網友紛紛留言「我也看到了」。

原PO在臉書社團《信義區三兩事》表示，他在信義區看見一個不明物體，像是一道很強烈的光，但移動速度很緩慢，並附上一張照片。照片中可以清楚發現，天空中有一個泛著白光的不明物體，看起來就像燃燒的隕石劃過天際，讓他非常好奇這到底是什麼東西。

意外的是，當原PO把照片PO上網後，各地網友紛紛留言表示自己也看到了，並附上照片分享，「新莊下午5點06分，拍到兩個白點。」、「在土城也有看到」、「這不是只有信義區，在新竹也有」、「今天在大湖公園也有看到」。

不少網友看到照片也驚呼奇怪，猜測是否是外星人現蹤，「歡迎UFO來訪」、「擦過地球的小隕石」、「銀河系未知的高智慧生命體來訪了」、「我是認真的，查一下幽浮資料，有一種幽浮是這種形狀的，長劍型」。

其中有網友出面說明，這應該是民航客機的「凝結尾」，秋冬天氣晴朗的傍晚，因為有夕陽折射所以很容易看見，「飛的又高又遠的飛機吧，剛好傍晚折射太陽光，所以比較顯眼。」