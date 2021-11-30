英國金融服務部長John Glen對國會議員表示，政府願意透過立法來阻止網路詐騙廣告的爆炸性增長。而線上詐欺廣告已經成為詐欺犯罪主要來源。

受害人士和團體提出呼籲，將網路詐欺廣告納入政府規畫的線上安全法案的內容。

網路詐欺通常是透過廣告、假冒的網站或電子郵件，來騙取用戶資訊，例如假冒某銀行的通知email，請用戶重新填寫個人資訊。

Glen對財政委員會說，這是一個大問題，在缺乏更好解決方案之下，這是一個重要時機。

根據銀行團體UK Finance的數據顯示，英國在今年首6個月的線上詐欺金額高達7.54億英鎊(約10億美元)，較前一年同期增加了30%，較2017年同期則增加了60%。

目前幾個政府部會加入了反網路詐騙的工作，國會的財政委員會仍擔心進度太慢。Glen說，財政部目前正與數位、文化媒體部(DCMS)合作，尋求最佳解決方案。

財政委員會日前告知臉書、谷歌、亞馬遜和eBay，它們需要為詐欺做出更多努力。

網路安全專家表示，英國已經成為全球線上詐欺的攻擊目標，原因是對詐欺犯罪相對寬鬆的監管措施、超級快速的支付基礎設施，以及使用全球最廣泛使用的英語，方便外國犯罪者侵入。