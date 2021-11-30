《仰望星空的少年》讓剛滿20歲的新生代男演員艾森尼貝斯利大放異彩。（海鵬影業提供）

《仰望星空的少年》呈現出旅客看不到的巴黎風貌。（海鵬影業提供）

坎城影展每年除有大師新作，扶植新銳導演更是不遺餘力，法國導演芬妮莉雅塔德（Fanny Liatard）與傑瑞米托魯伊（Jérémy Trouilh）一個來自秘魯、一個成長於哥倫比亞，卻因為在法國學習導演、編劇而結識，兩人因一次旅行啟發了夢想，決定投身電影拍攝，並在聯手拍攝3部短片後，推出充滿魔幻寫實的電影處女作《仰望星空的少年》，一舉入選2020年坎城影展，更入圍歐洲電影獎歐洲新發現獎，成為揚名國際的新銳導演。

該片主角「尤里」原本設定為體態纖弱的少年，但兩位導演花費半年竟遍尋不著適合人選，直到他們遇見身型高大的艾森尼貝斯利（Alseni Bathily），不惜更改劇本設定也要讓沒拍過電影的他領銜主演。艾森尼將尤里高壯純真、粗曠善良的敦厚性格演得絲絲入扣，粗曠外表與溫暖性格所形成的反差，更凸顯了角色令人心生愛憐的單純，不僅讓艾森尼一砲而紅，剛滿20歲的他更奪下西班牙賽維利亞歐洲影展影帝寶座。

《仰望星空的少年》改編自真實事件，故事發生在曾擁有370戶的紅磚牆「加加林社區」，建於法國共產政府當政的1960年代，近年卻成為巴黎惡名昭彰的問題社區。芬妮與傑瑞米初次造訪加加林就決定在此地展開拍攝，並積極與居民們溝通，花了好多年時間才與居民們建立起深厚友誼，經常傾聽他們的加加林故事，以及對未來的想法，並以擅長的魔幻現實手法藉電影成功扭轉社區負評。

電影描繪艾森尼飾演的尤里從小嚮往宇宙星空，他住在破敗老舊的加加林社區，就算他做再多努力，社區仍逃離不了被拆遷的命運，遭到母親遺棄的他無處可去，只得就地打造他夢想中的太空基地，但大樓爆破時刻卻開始進入了到數。《仰望星空的少年》將於12月3日全台上映。