39歲女星蘇心甯（LaLa）擁有甜美外表與E罩杯魔鬼身材，加上自然不做作的活潑個性，讓她在各大綜藝節目中受到觀眾喜愛，還因此有了「國光女神」的封號。而經常透過社群平台與粉絲們互動的她，昨（29）日曬出一組浴室內所拍攝的辣照，令網友們大噴鼻血。

蘇心甯昨日深夜時突然在IG上PO文，表示「晚安，最值得欣賞的風景是自己奮鬥的足跡」，並附上兩張照片。照片中只見她穿著白色的比基尼趴在浴缸內，對著鏡頭露出嫵媚的眼神，而飽滿的雙峰曲線因此呼之欲出。

下一張照片則是正面全身照，才發現原來她身上穿的是件連身泳衣，不僅在胸口深V，就連腰間也鏤空，加上由下往上的拍攝角度，即使有裙襬微微遮住，仍遮不住蘇心甯一雙白皙大長腿，令網友看了忍不住留言「看到光明燈了」、「想當浴缸」、「這是雅典娜女神吧」、「你真的比年輕的妹妹還要辣」、「你真的很努力維持體態，真的很不簡單」、「這麼多年了，妳還是我的女神」、「漂亮到說不出話來，那雙腿實在太完美了」，吸引超過1.7萬人按讚。

而不久前，蘇心甯也曾為了替自己的直播頻道以及運動服飾宣傳，特別曬出另一組火辣穿搭照。照片中她穿著一件黑色運動內衣，胸口鏤空的性感設計，使她東西半球若隱若現、相當性感，當時也吸引超過8000人按讚。