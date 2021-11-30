大陸工信部日前印發「十四五」大數據產業發展規劃，目標到2025年大數據產業測算規模突破人民幣（下同）3兆元，年均複合增長率保持在25％左右，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群，合理部署超級計算中心。
工信部官網刊登規劃全文指出，要全面部署新一代通訊網路基礎設施，加大5G網路和千兆光網建設力度。加快工業互聯網、車聯網、智慧管網、智慧電網等布局。
規劃提出，龍頭企業持續提升自主創新、產品競爭和知識產權布局能力，利用資本市場做強做優。鼓勵中小企業「專精特新」發展，並引導龍頭企業為中小企業提供數據、算法、算力等資源。
工信部並公布「十四五」軟體和資訊技術服務業發展規劃，目標到2025年規模以上企業軟體業務收入突破14兆元，年均增長12％以上。
此外，培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨幹企業，建設二至三個有國際影響力的開源社區，高水準建成20家軟體名園。
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