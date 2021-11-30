卜蜂(1215）董事長鄭武樾30日指出，疫情對卜蜂商品銷售影響有限，今年影響最遽還是以原物料與運費起漲，雖然營收成長很多，但淨利因成本加重抹殺掉，上半年還不錯，但第三季未如預期原物料降而使得Q3獲利減，目前最重要是飼料新廠與養飼蛋雞的新產能投入，營收有機會再創新高。

卜蜂第三季營業毛利，因原物料黃小玉大漲四成，相對拉升養殖成本，營業收益成長，但毛利相對減，加上油價上漲運輸成本增加三千萬，本期淨利減少2.5億，累計前三季合併營收180.62億，即便成本加重毛利大減，但整體淨利仍維持十億元以上。

卜蜂法說指出，轉投資瑞牧食品總飼養量可達四十萬隻，配合農委會推動雞蛋全面洗選政策，所建立雞蛋洗選場於2021年年底完工，預計明年第一季可加入投產，屆時可提高一小時洗選八萬顆產能，且增加液體蛋與水煮蛋等加工蛋品生產。

瑞福食品預計明年第一季可增加五萬羽注重動物福利之平飼蛋雞，總飼量可達六十萬羽，目前已開始少量生產，該洗選蛋廠最高可達到每小時12.6萬顆蛋洗選與包裝產能，明年也將規劃設置液體蛋與水煮蛋等加工蛋品生產線。

勝大食品則預計今年2021年底新廠全面投產，屆時將新增三條加工產線，分別是洗選機12萬顆／小時，水煮蛋產線2萬顆／小時，液體蛋殺菌產線則是每小時800公斤，這三條線預計年底投產，明年新產能加入後，對營收勢必貢獻提升。

此外，素食是未來趨勢，卜蜂亦透過國內數個最大的素食生產工廠評估未來合作，透過台泰合作有望將素食產品外銷至全球，同時雲林科技園區斥資十三億打造的首座AI人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，整體人力比現行飼料廠節省五成以上，規劃總產能48萬公噸，初期年產能是24萬公噸，預計年底完工投產，可望帶動營運績效成長新動能，市占將提高至20%以上。