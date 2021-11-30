台中市停車格常常一位難求，為滿足市民停車需求，市府陸續增設路邊停車格及立體停車場，截至今年10月中市路邊汽車停車格共4萬9685格、機車停車格9萬7425格，總計14萬7110格；相較2018年13萬1828格增加約1萬5000格。市長盧秀燕30日說，市府持續增加停車位及推動大眾交通工具，藉「雙箭頭」解決交通問題。

台中市停車管理處長盧佳佳30日於市政會議中進行「停車場興建推動計畫」專案報告。盧佳佳指出，設籍台中市的汽車共110萬輛，機車共有178萬輛，平均每家戶就有1.1輛汽車及1.76輛機車。

盧佳佳表示，市民對於停車格需求非常大，目前推出的應對措施，包含避免久停占用、提高停車格周轉率及落實使用者付費；其中收費汽車格的比率從55％提升至70％。另外也新增AVI（自動車牌辨識）、在席偵測（快速辨別特殊車格位置）、地磁及路邊停車行動支付等便民服務。

盧佳佳說，台中市停車管理處除新增臨時停車位，2018年至今共啟用4場立體停車場，包含大益、育英、水安宮及潭運，今年興建中的立體停車場數量更是2018年的2.5倍，目前規劃設計中的共4場，興建施工中共10場，未來也將持續辦理停車場BOT及OT案，提供更多停車位給民眾使用。

盧秀燕強調，市府近年除興建停車場，還增加智慧停車等便民服務，讓民眾更快找到停車位；另推出捷運綠線、雙十公車、iBike等大眾運輸工具，解決民眾停車問題；其中YouBike 2.0未來將再新增1000站，預計明年初完成。