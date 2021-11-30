民眾可至於遊客中心2、3樓任一主題空間合影，打卡、上傳（FB或IG）、公開分享及填寫問卷，出示畫面即可獲得1份大稻埕遊客中心限量設計竹扇等好禮。（北市觀傳局提供／游念育台北傳真）

為提供更優質旅遊諮詢服務，大稻埕遊客中心做整修，終於在今天嶄新開幕，整修後的遊客中心，增設無障礙及親子友善設施，在2至3樓也特別規畫5大復古場景，仿造舊時大稻埕的中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等空間，搭配上遊客中心提供的免費體驗復古服飾換裝服務，到訪旅客即可輕鬆變裝遊逛大稻埕。

北市府副祕書長簡哲宏表示，遊客中心已服務近5年，這次為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委託工務局做為期11個月的整修，大稻埕遊客中心以煥然一新的面貌登場，1樓門面全部更新，並新設遊客中心招牌，讓國內外旅客更能清楚識別遊客中心位置。

北市觀傳局說，大稻埕遊客中心樓層規畫1樓提供在地旅遊諮詢服務，入口處展示台灣知名插畫家徐至宏繪製的大稻埕觀光地圖2樓則有客安中藥行、春生喫茶店，還有菊元治裝所，裡頭擺置各樣改良式復古服裝，並展示復古結婚禮服；3樓前進的永樂燈苑更以大量燈籠交織裝置，繽紛多彩，宛如網美景點般的拍照場景。

北市觀傳局指出，搭配遊客中心重啟開幕，特別舉辦歡慶開幕活動，即日起至12月12日止，參與復古服飾換裝活動的旅客，皆有機會獲得在地好禮，民眾可至於遊客中心2、3樓任一主題空間合影，打卡、上傳（FB或IG）、公開分享及填寫問卷，出示畫面即可獲得1份大稻埕遊客中心限量設計竹扇等好禮。

另外，北市觀傳局表示，民眾也可在遊客中心2樓的客安中藥行拿取藥笺，前往2個指定地點合影，打卡、上傳（FB或IG）及公開分享，到遊客中心出示畫面即可參加現場抽獎，獎品包含Taipei Fun Pass景點暢遊卡2日券、老綿成扇子或吊飾、聯通漢芳本草驅蚊包、大華行優惠券、大春煉皂香皂、森高砂咖啡館台灣精品咖啡掛耳包等多樣好禮，數量有限送完為止。