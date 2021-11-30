遠東集團在大陸投資遭跨省市調查罰款補稅後，集團董事長徐旭東以「資深工業人」投書媒體，表達對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮，文中提到擔憂台灣「逢中必反」現象，國民黨主席朱立倫則批，是執政的民進黨沒有辦法保護台商，是一個不負責任的政黨。桃園市長鄭文燦30日對此則表示，台商在中國受到不公平的待遇或被政治脅迫，這個問題的根源在北京政府，在野黨主席不罵中國，反而罵自己的政府，這是角色上的錯亂。