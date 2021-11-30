「2021我金山我驕傲-第1屆金山區健走路跑活動」在11月20日熱鬧登場圓滿落幕，完成首屆歡樂舒壓的健康運動，同時也提前預告將跟隨2022萬金石馬拉松腳步，於前一天續辦第二屆，歡迎有興趣的民眾持續追蹤公所後續訊息公布。

「2021我金山我驕傲-第1屆金山區健走路跑活動」在11月20日熱鬧登場圓滿落幕。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝表示，萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，非所有民眾都有機會參與，為了讓北海岸在地民眾也能一同參與路跑運動，也讓參加萬金石馬拉松的選手可以提前一天到金山區帶動地方經濟，特別在萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的健走路跑，活動特別選在萬金石馬拉松33至35公里的金山區磺清路段磺清大橋，號稱會跳舞的波浪大道，也是萬金石選手最印象深刻的路段，同時也是吸引遊客拍照打卡著名景點。

「2021我金山我驕傲-第1屆金山區健走路跑活動」在11月20日熱鬧登場圓滿落幕。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝說，第一屆活動當天雖然陣雨不斷，但現場民眾熱情不減，活動熱鬧順暢，區內四位議員也親自到場支持，現場除了有金山高中學生團體外，也有非常多家庭參與，娃娃車隊、祖孫三代齊聚一堂，藉由本活動與家人朋友聯繫感情，一起動健康，非常有意義；當天也看到活動後一條龍排隊領取完賽禮展現良好公民素質，完賽者紛紛高舉活動聯名運動毛巾及獎牌在會場留影，而活動落幕後，公所也收到非常多的反饋與迴響，感謝參與民眾支持與肯定。

區長廖武輝說，本次活動標榜「輕鬆樂活行、腳踩金山路、眼看金山美」，雖然當天沒有名次排名，但在活動後特別鼓勵第一名返回終點的金山高中302班「何晢民」同學，由區長致贈表揚獎狀與小禮物給予鼓勵，並邀請何同學明年3月19日繼續參加第二屆活動。

金山高中校長賴來展表示，活潑、好動的晢民，雖然愛好體育活動也投注許多心力，但總下不了決定全心投入，這次因受師長們鼓勵參加區公所辦理第1屆金山區健走路跑活動，全程冒著風雨努力衝第一，讓晢民發現可以發展的場域，猶如開啟生命的另一扇窗與可能，晢民特別感謝區公所與學校給予這次機會，期許未來能在這個領域持續發光發熱，有朝一日成為金山之光。