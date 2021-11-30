農糧署舉辦第3屆「臺灣炒飯王」，東區區域賽今在花蓮開炒，其中「歐桑米粉湯」老闆歐彥志（右）以「茄汁蝦仁炒飯」，榮登東區經典炒飯王的寶座，12月16日也將代表東部出征全國賽。（羅亦晽攝）

農糧署舉辦第3屆「臺灣炒飯王」，比賽分「經典天王炒飯組」及「創意巨星炒飯組」，東區區域賽今在花蓮開炒，而「歐桑米粉湯」繼去年以「金沙蝦仁炒飯」從經典炒飯中脫穎而出，今年再以「茄汁蝦仁炒飯」衛冕東區經典炒飯王的寶座，12月16日也將代表東部出征全國賽。

「臺灣炒飯王」東區區域賽，吸引宜、花、東等3縣各個厲害的廚師參賽，「經典天王炒飯組」共有13組參賽，「創意巨星炒飯組」則是有16組，各組將分別選出1組及2組，代表東區參加全國盛事。

其中，經典炒飯組限定以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯等4種台灣經典炒飯為主題，考驗每組參賽者的炒飯技術，火侯控制、受熱時間、調味比例都很重要，最後以歐桑米粉湯的「茄汁蝦仁炒飯」榮登此屆東區經典炒飯王的冠軍寶座。

歐桑米粉湯老闆歐彥志說，此次用茄汁蝦仁炒飯參賽原因，主要是因為茄汁的酸甜口感，大人小孩都喜愛，若再搭配蝦仁，就是台灣炒飯中的經典，而這次也選用「台梗9號」米，因該米煮熟後，米粒Q彈，很適合做炒飯。

由於茄汁蝦仁炒飯家家戶戶都會製作的料理，歐彥志也透露做出好吃的秘訣在於「火侯的控制」，他說，炒飯要炒出粒粒分明、又有湯汁的味道，跟水份有關，而收汁的技巧就在於火侯。

知名烹飪粉絲專頁「宜手作」的陳宜芳擔任此屆炒飯王的評審，她說，經典炒飯中，米飯的比例與口感很重要，歐桑的茄汁蝦仁炒飯，在剛入口時的濃郁度與平衡感十分足夠，且米飯很好吃。

她也說明給予歐桑高分的原因，茄汁要和飯炒在一起十分不容易，更何況要同時保留香氣與飯粒粒粒分明，台灣人雖然吃過很多炒飯，但歐桑的炒飯竟讓她回憶起小時候媽媽的味道。