台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今年受惠工具鋼需求成長，加上原料成本等管控有成，前三季稅後淨利逾5億元，改寫近6年同期高。展望第四季需求續旺，業績可望比第三季續揚；明年在工具鋼需求仍強加上航太需求進一步回溫，公司營收續向上，挑戰重回百億元水準。

榮剛今（30）日舉行法人說明會，總經理康永昌表示，今年是新冠肺炎疫情衝擊全球後的復甦首年，經濟復甦帶動民生工業與基礎建設需求大增，迅速消化掉客戶原有庫存，加上原物料價格的逐步上漲，進一步帶動客戶大舉補貨，工具鋼與不鏽鋼價格連連上升，市場買氣持續熱絡。

隨著美國1.2兆美元基建方案預料將帶來新一波鋼鐵需求，鋼價漲勢預估將至少延續至2022上半年。康永昌指出，榮剛有超過3成的營收是外銷美洲地區，自去年起工具鋼及不鏽鋼產品陸續大量取得美國232關稅豁免，今年開始聯合美國子公司擴大物流通路，提供在地客戶更即時的服務，有利未來爭取更多基建業務。

展望明年，康永昌指出，工具鋼市佔持續穩定成長，航太產業逐步復甦，波音及空巴接單出貨逐漸增加，VAR訂單已恢復5、6成。此外，油價上升可望推動油氣產業重新運作，而低碳排要求下推動核電、燃氣機組(Gas Turbine)替代部分煤電需求，將使能源鋼品需求同步增加，高毛利功能型不鏽鋼出貨動能將再度推升，為營收增添新動力，公司看好明年營運表現。

榮剛前三季稅後淨利5.06億元，改寫近6年同期高。短期來看，第四季營收、獲利可望再優於第三季，並助全年營收估達88億元，明年再向上挑戰重回百億元大關。

展望明年，榮剛公司看好航太用鋼需求回溫、機械模具續強，且50噸電爐預計將於明年下半年試車投產，成為長期業績成長之動能。

榮剛受惠接單、出貨量逐季提升，加上漲價效應，今年以來營收、獲利逐季成長，累計前10月營收70.32億元，年增7.67%；前三季毛利率25.23%，年增11個百分點；稅後淨利5.06億元，年增3.21倍，改寫近6年同期高。

法人預估，榮剛今年EPS可達1.6元~1.7元之間，創下近10年新高。明年營收挑戰百億元，每股淨利挑戰2元以上。