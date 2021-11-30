Omicron變種新病毒株的影響性持續發酵，30日韓股雖開高，但市場突然失去信心並引發賣壓，指數開始下殺並失守2900關卡。KOSPI收在2839.01點，跌70.31點或2.42%。2021年至今，KOSPI算是白忙一場，因為漲幅全被吃掉。同時，韓元走升。

30日韓國最新疫情消息，新增3032位確診者，連續3天新冠病例都控制在4千人以下，且尚未發現Omicron入侵。

韓國景氣復甦，似乎開始出現踩煞車跡現象。30日韓國最新官方數據，當地10月工業生產月減3%，不僅連3個月下滑，同時減幅也是18個月以來最大。

三星電子跌1.38%，SK海力士跌1.72%。抗疫類股三星生物製藥漲0.57%，賽特瑞恩跌2.59%。現代汽車跌2.49%，浦項鋼鐵也跌1.32%。

根據統計，外資10月與11月這兩個月，累計賣超約1.16兆韓元，其中，三星電子是外資最大提款機，股價從元月高點迄今，已下修超過兩成。期間，外資也陸續從三星股票上兌現1.74兆韓元左右。

美元兌韓元匯價在1189.15附近，韓元升3.84元。