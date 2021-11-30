苗栗縣政府總預案，民進黨團要求刪除4千多萬元。（謝明俊攝）

國民黨團議員輪流發言支持通過全數預算。（謝明俊攝）

國民黨團副書記長余文忠舉例苗栗人均分配預算遠不如新竹市。（謝明俊攝）

中場休息時間，國民黨團商議刪除額度。（謝明俊攝）

民進黨團及親綠議員商議刪除額度。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦穿梭議員做最後協調。（謝明俊攝）

國民黨團書記長江村貴提出黨團刪減提案。（謝明俊攝）

表決結果，以22票通過國民黨團提案刪減預算7百多萬元。（謝明俊攝）

苗栗縣政府2022年總預算，30日進行2、3讀，民進黨團及親綠議員要求刪除4千多萬預算，經過議員們依序發言後，由國民黨團提案酌刪7百39萬9千元，經過表決，以22票通過決議，苗栗縣2022年總預算歲入218億417萬2千元整，歲出刪減後為215億6，677萬3千元整。並通過附帶決議，生育津貼提高至每胎1萬元。

苗栗縣政府2022年總預算，縣府提案歲入共218億417萬2千元，歲出編列215億7417萬2千元，債務舉借86億7千萬元，債務償還89億元，經過縣議會分組審查會議後，民進黨團提案要求刪除4千4多萬元，但不被國民黨團接受，接案原案全部通過，朝野議員協商破局後，要求在30日的2、3讀會中保留發言權。

2、3讀會開始，會議主席縣議長鍾東錦發言表示，苗栗縣在人均所得上都較許多縣市高，但是預算人均數卻少了許，苗栗縣的總預算已經很少了，直的是無預算可刪。

會議開始發言，民進黨團及新綠議員共9人，除羅貴星1人缺席外，其餘8人中有7人登記發言，反對黨發言內容主要都圍繞在疫情嚴峻，許多外訪活動都已暫停，尤其大陸又是重災區，為防縣府或是縣員參訪大陸後帶回疫情，所以主張刪除這些外訪活動經費。另外，陳品安等議員也對縣府編發送金鏟子有意見，要求刪除。

藍營的縣議員禹耀東隨後發言，他認為兩岸目前嚴峻的關係比起疫情要嚴重得太多了，兩岸一定要和平，如果政府不去溝通，國民黨可以去溝通，以免以後沒有人可以去跟大陸溝通了。他並希望未來疫情允許時，縣長應帶隊去大陸參訪溝通，總比兩邊打仗死人好吧！苗栗縣民不想打仗。

國民黨團書記長江村貴則表示，疫情嚴峻是執政黨的防疫沒有作好，跟編預算出不出國沒有關係，如果當初執政黨防疫有做好，就不會有先前的問題，苗栗的財政已經不足了，還要刪什麼？民進黨執政的桃園、高雄外訪預算也都沒刪，他主張全部保留通過。

國民黨團副書記長余文忠也表示，苗栗人口53萬，人均分配預算只有3萬9千元，新竹市人口45萬，人均預算分配卻有56000元，相差了17000元，如此還要刪預算？他提議全數通過。接下來，國民黨籍議員黃芳椿、廖英利、韓茂賢、徐功凡、鄭聚然、楊明樺等人先後發言支持預算全數通過。

主席接著裁示，朝野兩黨休息3分鐘，各自提出最後刪除版本後逕付表決，國民黨團提案，刪除縣府電腦機房改善計畫4百萬元，而環保檢舉獎金淪為少數檢舉達人的謀利工具、喪失原有意義，建議由原先50％降為10％，預算則刪減30％，共刪除3060000元，另外，外訪活動經費因疫情仍然嚴峻，恢復正常交流時間未定，建議刪減10％，3項預算共刪減7百39萬9千元。

主席鍾東錦隨提請在場議員表決，結果在場議員34人，同意國民黨提案共22人，苗栗縣政府總預算案經2、3讀通過。