台中市長盧秀燕在立委高家瑜臉書留言表達不捨，並嚴厲譴責暴力，家暴更不能原諒。（翻攝高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到男友的家暴，消息傳出引起各界的關懷，高嘉瑜在臉書PO文「感謝大家，各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。」網友紛分留言加油打氣。台中市長盧秀燕也留言表達不捨，並嚴厲譴責暴力，家暴更不能原諒。

民進黨立委高嘉瑜遭到家暴的消息傳出後，今天各界的關懷不斷，高嘉瑜中午在臉書發出聲明感謝大家關心，「相關的資料，嘉瑜還在彙整中，嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」

高嘉瑜PO文後，網友紛紛留言要高嘉瑜加油，台中市長盧秀燕也在高嘉瑜的臉書留言表示：「嚴厲譴責暴力，家暴更不能原諒，高委員是優秀的政治工作者，性別不該讓她成為倚強凌弱的對象，看到妳勇敢走出來令人相當不捨，希望社會上有同樣遭遇的民眾，也能夠勇敢地保護自己。」

網友紛紛留言為高家瑜加油！永遠記得要保護自己跟愛自己～