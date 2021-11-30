英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，引用倫敦政經學院（LSE）的最高權力機構校務評議會的說法，否認該校持有總統蔡英文的博士口試委員名單及口試報告，引起關注。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，若口試真的沒紀錄，總統蔡英文要說清楚。

羅智強今（30日）在臉書發文表示，英國資訊特任官辦公室判決文出爐，這次有了驚人發現，倫敦政經學院竟「否認持有」蔡英文口試報告及委員名單；羅直言，面對公開口試報告及口委名單，這樣一般的要求，倫敦政經學院卻直接否認，難怪蔡英文的博士學位引人懷疑。

羅智強稱，想到之前總統府表示，「惟有求證LSE是唯一且正確管道」，現在就是找不到口試資料，總統府又該怎麼回應？羅建議，蔡英文的博士是真是假，應由蔡出面說清楚，資深媒體人彭文正為論文門抽絲剝繭查真相，蔡英文應該和彭文正當面對質，不要用司法通緝的奧步逼人噤聲。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「國民黨再不發聲，只讓彭P一族孤軍奮戰，就太可恥啦，難怪連原本穩超勝算的公投都被DPP打趴」、「要由94強出聲，才有結果。加油加油加油」。