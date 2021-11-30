在「威猛先生」蔡叔朋店東的帶領下，永慶不動產台中逢甲12期加盟店儼然成為西屯地區的指標店，近幾年店總業績年年向上攀升，累積業績已達4.6億元，更陸續協助近1,500組客戶圓滿成交。驚人的是，今年團隊平均每月業績竟高達980萬元之多，10月時已提早達成團隊＂業績破億元＂的年度目標。

今年37歲的蔡叔朋，年輕時做過臨時演員、保全、保險經紀人等，深刻體會到賺錢不易，之後受到《富爸爸窮爸爸》一書啟發，因而決定踏入沒有薪資天花板的房仲業。蔡叔朋透露，當初只考慮永慶房屋和信義房屋兩大直營房仲品牌，因為台中只有信義房屋是直營店，因此就應徵加入。

轉戰永慶當少年頭家 累計業績破4.6億

在前東家3年左右的時間，蔡叔朋勤跑客戶和商圈，新人第一年便達到年薪百萬、獲得留任獎金，甚至做到副店長一職，前景看似無限，不過蔡叔朋卻說「意外的是，薪獎天花板很低，一下子就能看到頂點！」於是慎思自己的未來後，興起加盟、自己當頭家的念頭。俗話說英雄出少年，他28歲就加盟創業永慶不動產台中逢甲12期加盟店。

蔡叔朋與葉仁豪等多位志同道合的信義房屋夥伴，邁出自信步伐，胼手胝足打造屬於自己的江山，雖然剛開始會擔心沒資源、沒人才，好在永慶不動產擁有全台最強的品牌力、持續優化的系統平台、數位工具及完整的教育資源，「跟著總部走、業績自然有！」蔡叔朋感性地說。永慶不動產台中逢甲12期加盟店自2012年10月成立，業績累積至今已超過4.6億元，平均單月業績高達423萬元。

永慶不動產台中逢甲12期加盟店自2012年10月成立至今，店總業績已超過4.6億元！(圖/永慶不動產提供)

創業成功關鍵：永慶集團資源、深度聯賣

業績持續成長的成功關鍵是什麼？蔡叔朋不諱言地說，就是永慶加盟四品牌的「深度聯賣」！加盟店不用單打獨鬥，而是聯賣區的所有門市，一起協助客戶找房子、一起幫客戶賣房子，成交速度當然快轉，也帶動近年聯賣業績倍數成長。

今年8月和10月受惠聯賣效益，這兩個月都拿下中台灣店總業績第一名的肯定，並且已培育出一位「兩千萬經紀人」、一位「千萬經紀人」，更有數位同仁站上500萬元大關，超過9成夥伴都已有業績，蔡叔朋開心說道。

此外，永慶房產集團堅守「先誠實再成交」的理念，領先政府和同業推出「實價登錄3.0－將呈交行情揭露到門牌」，讓買賣屋最重要的成交價格更公開透明，獲得許多消費者信賴，蔡叔朋大笑說，「連特約代書都變成我們的成交客戶了！」

另一個讓蔡叔朋豎起大拇指說讚的，還有永慶房產集團的科技與創新始終走在最前端！在加盟總部的打造下，不管是〈i智慧系統〉、〈行動智能經紀人APP〉等，老中青三代經紀人都十分容易上手，幫客戶配對的精準性與便利性都很高。蔡叔朋提及，團隊有位60歲導遊半路加入當房仲，透過科技工具的輔助，加上永慶樂於分享成功經驗的文化，使這位高年級房仲新手，也能高效率地完成工作、圓滿成交。

蔡叔朋團隊向心力十足，常常聚餐享受高檔美食，大家一起幸福肥！(圖/永慶不動產提供)

擴大夥伴的發展舞台 加盟「永義房屋」 贏在起跑點

從第一線經紀人起家的蔡叔朋，為人謙虛、低調，雖然不到40歲，在經營管理上，卻很有自己一套獨特見解！他重視同仁感受，把員工當家人、不藏私的培育，也把每周固定會議辦成同樂會，透過活潑、歡樂的互動，從時事帶出專業知識，再結合業績相關的內容來分享，創造愉快的工作氛圍。

蔡叔朋團隊成員不僅向心力十足，彼此感情好，常常聚餐、出遊，他大笑透露「同仁聚會除了帝王蟹、牛排、鐵板燒吃到飽，日常也有地方小吃餵食秀，所以總是在比誰又胖了幾公斤。」而令人開心的是，因為團隊人員快速成長、擴編，全員直接搬到七期高樓層辦公室上班，在社群平台上一公告喜訊，吸引許多人留言按讚「這視野讓人不想下班」、「台中最幸福企業」，更直呼蔡叔朋為「威猛先生」！

對於下個階段的目標，蔡叔朋直言，在永慶不動產創業，經過十年努力，現在已經開枝散葉、培養出許多優秀人才，所以當今年七月聽到集團第四加盟品牌「永義房屋」正式上市，且擁有與永慶不動產同等級的系統配備和資源，二話不說立馬加盟。

除了期許擴大內部同仁的發展舞台，蔡叔朋也要廣招更多優秀人員加入，他口氣堅定地說，「過去，我會說加入第一品牌永慶不動產可以開創事業更寬廣藍圖！現在，我會加註地說，永義房屋是一個不輸永慶不動產的好選擇，站在巨人的肩膀上，前途將不可限量，提早上車就能勇於追夢。」