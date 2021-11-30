以過往台股高股息選股為架構，富邦投信讓高股息投資再進化，結合全新滾動式指數篩選機制，全方位網羅高股息成分股並積極參與除息。12/6募集的「富邦特選高股息30(00900) ETF」除了鎖定真正高股息股票外，迎合台股配息政策與時間，且重視息收兼顧總報酬為最大特色，回測其追蹤指數2011年以來數據顯示，含息年化報酬率12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，與台灣加權指數相比具競爭力，且遠優於臺灣高股息指數表現。

富邦投信(30)日舉辦「富邦特選高股息30(00900) ETF」媒體記者會，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，隨著國內ETF市場進入白熱化的競爭，為持續探尋藍海市場，富邦投信今年度的商品發行，除聚焦於極具發展潛力的東南亞前緣市場(越南)，隨著台灣投資人對於產業趨勢敏感度日益漸高，近期富邦投信也在投資人需求下持續發展主題型ETF產品，將利用多元市場、多元主題為台灣投資人構建更多維度的投資選項。

呂其倫也指出，在傳統產業分類已不敷使用下，全球主題式ETF規模大幅上升之際，目前可觀察到市場投資人對未來ETF的需求，走向主題化、分眾化及創新化，今年度富邦投信也持續依客戶需求來細部切割發行分眾化的ETF商品，比如電動車概念夯，就挑選以未來移動及共享為主軸的未來車ETF，與市場區隔；另外，創新化則是要以新邏輯創造新價值，推出邏輯創新的ETF商品，「富邦特選高股息30(00900) ETF」就是創新化的產物，跳脫傳統高股息ETF選股邏輯。

「富邦特選高股息30(00900) ETF」擬任經理人楊邦珩則指出，台股市場配息旺季通常是下半年，此時發行高股息ETF，主要是發現上半年台股表現相對下半年佳，因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。回測2011年至2020年底的近10年，可發現該ETF追蹤的「特選臺灣高股息30指數」，自各年底至隔年7月之間多數月份的平均總報酬表現相對佳，故上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情，原則上全年都是布局「富邦特選高股息30(00900) ETF」的好時點。

楊邦珩指出，特選臺灣高股息30指數的編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5%和1%。

該指數的成分股篩選邏輯，是以貼近實際配息結果篩選(例如已宣告發放股利，或是以最新財報公布盈餘數據計算實際可能分配的股利來推估)，能更加準確地篩出真正的高息股票。此外，配合台股配息市況，每年於4、7、12月三階段進行指數調整，4、7月指數調整之成分股，分別以除息日4月中~7月中以及除息日在7月以後之高息股為主，充分掌握第二季以及除息旺季行情；而12月指數調整主要針對每年發放超過一次依上的個股，捕捉旺季後配息，如半年配、季配等除息機會。由ETF幫投資人在市場上持續參與除息，全方位掌握除息行情。

楊邦珩也強調，「富邦特選高股息30(00900) ETF」重視息收兼顧總報酬，回測其追蹤指數自2011年以來逾10年含息總報酬表現，在各年度多數遠優於臺灣高股息指數，含息年化報酬率達12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，遠優於台灣加權指數及臺灣高股息指數表現，顯示整體績效表現相對優異，在篩選高股息成分股之外，有望同時兼顧總報酬表現。

擁有高股利的股票或投資商品，已成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。富邦特選台灣高股息30 ETF未來將採取季配息，募集期間申購僅需要新台幣15000元起，輕鬆就能入手，富邦投信也推出網銀開戶的便利服務，即使宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，只要1個工作日內就能完成，建議有興趣申購但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可提前先辦理網銀開戶，歡迎投資人多加利用。